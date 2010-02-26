Сайт persona-shop.ru. Нужно продвинуть по ключевым словам: одежда больших размеров женская одежда больших размеров магазины одежды большого размера мужская одежда больших размеров магазин одежды +для полных большая одежда ...
СЕО-перелинковка и тд.
Оптимизация html-кода
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1) Единоразовые работы по изменению программного кода сайта для акцентирования внимания поисковых систем на самой важной информации на сайте.
2)Исправление мета-тегов, оптимизация их под ключевые слова и наиболее популярные запросы-словосочетания.
3)Добавление необходимых элементов для выделения основного ключевого запроса данной страницы.
4) Создание правильной внутренней ссылочной структуры сайта для корректной и релевантной индексации сайта поисковыми системами.
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так как в комплексе желающих занятся оптимизацией сайта народу мало.. прошу выдать цену за вышеперечисленные пункты.
Особенно интересует создание перелинковыки правильной.
cs-cart 2.0.12
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