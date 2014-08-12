Задача-Разместить на досках объявлений текстовый материал.Реклама. Доски только РФ, после работы отчёт со ссылками.Доски нужны отборные типа Авито,не линкопомойки. Текст небольшой, обязательно ссылка на сайт в объявлении. 100 досок
SEO- продвижение
Добрый день.есть сайт(green/oli.ru)необходимо его продвижение в поисковых системах.нужно указать цены,сроки.примерный план действий.опыт работы не менее 2 лет.
Заявки фрилансеров
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