SEO продвижение сайта. Вывести на топ 3 . Индустрия – создание сайтов. Аудитория – Узбекистан.

Напишите расценки и что именно входит в услугу. А также за сколько времени можно вывести его на топ 3. Также напишите дополнительные расходы (если есть).