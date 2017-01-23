Детальный seo и маркетинговый аудит сайта www.wsenergy.eu анализ структуры, контента, перелинковки и т.д. анализ сайтов конкурентов выработка и реализация предложений по улучшениям внутри сайта и разработка стратегии внешнего seo продвижения исходя ...
SEO продвижение интернет-магазина
Для интернет-магазина люстр и светильников требуется специалист (строго не компания), который полностью возьмет на себя комплекс SEO.
Сайт старый трастовый, сделано немало работы в плане SEO.
По многим параметрам (уникальный контент, фото и т.д.) сайт существенно лучше конкурентов, которые занимают позиции выше.
Собрано СЯ с кластеризацией запросов (свыше 5000).
Движок 1C-Bitrix. Для внесения изменений на сайте по ТЗ есть свои специалисты.
Задача – Увеличение целевого поискового трафика с сайта в 2 раза за 4 месяца, в 5 раз за 1 год:
- Вывод большинства СЧ-НЧ в топ-10 Яндекса, сейчас в топе порядка 40% ключей - https://www.seobrain.ru/live-zwchvnsm/#/yandex/23012017/
- Оптимизация карточки товара (вывод в топ "артикулов")
- Сбор новых запросов и продвижение по ним
- Продвижение в Гугле.
Сайт крупный, запросов много. Нужно выделять достаточно времени для сайта.
Из-за засилия в отрасли некомпетентных специалистов и отсутствия гарантий, схема оплаты следующая:
За первые два месяца исполнителю за услуги перечисляются 30000 рублей + бюджет на ссылки, контент.
По итогам четвертого месяца работы исполнителю перечисляется вознаграждение соразмерно росту позиций и трафика (до 70000 рублей).
Предполагается, что в первые два месяца будет осуществлена основная (или вся) работа, и два месяца потребуется на индексацию.
Рассматриваются только исполнители с портфолио (крупные проекты, интернет-магазины).
Оплата на карту СБ, WMR, ЯД, безнал. Возможно заключение Договора.
В заявке указывайте свой скайп и актуальные примеры успешных работ, шаблонные письма будут отклонены.
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