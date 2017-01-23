SEO продвижение интернет-магазина

Для интернет-магазина люстр и светильников требуется специалист (строго не компания), который полностью возьмет на себя комплекс SEO.

Сайт старый трастовый, сделано немало работы в плане SEO.

По многим параметрам (уникальный контент, фото и т.д.) сайт существенно лучше конкурентов, которые занимают позиции выше.

Собрано СЯ с кластеризацией запросов (свыше 5000).

Движок 1C-Bitrix. Для внесения изменений на сайте по ТЗ есть свои специалисты.

Задача – Увеличение целевого поискового трафика с сайта в 2 раза за 4 месяца, в 5 раз за 1 год:

- Вывод большинства СЧ-НЧ в топ-10 Яндекса, сейчас в топе порядка 40% ключей - https://www.seobrain.ru/live-zwchvnsm/#/yandex/23012017/

- Оптимизация карточки товара (вывод в топ "артикулов")

- Сбор новых запросов и продвижение по ним

- Продвижение в Гугле.

Сайт крупный, запросов много. Нужно выделять достаточно времени для сайта.

Из-за засилия в отрасли некомпетентных специалистов и отсутствия гарантий, схема оплаты следующая:

За первые два месяца исполнителю за услуги перечисляются 30000 рублей + бюджет на ссылки, контент.

По итогам четвертого месяца работы исполнителю перечисляется вознаграждение соразмерно росту позиций и трафика (до 70000 рублей).

Предполагается, что в первые два месяца будет осуществлена основная (или вся) работа, и два месяца потребуется на индексацию.

Рассматриваются только исполнители с портфолио (крупные проекты, интернет-магазины).

Оплата на карту СБ, WMR, ЯД, безнал. Возможно заключение Договора.

В заявке указывайте свой скайп и актуальные примеры успешных работ, шаблонные письма будут отклонены.