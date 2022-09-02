Необходимо обновить текущий Sitemap на сайте на базе Drupal для информирования Google о наличии языковых и региональных версий страниц. Включите URL страницы и добавьте дочерние теги с ссылками на все языковые и региональные варианты, включая оригинал.
SEO продвижение сайта
Привет, хантеры, нужно настроить СЕО для сайта. Проект казино, все детали после выбора фрилансера!
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