Seo продвижение сайта на английском или немецком языке

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок263 просмотра
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Требуется провести seo-мероприятия по продвижению английской/немецкой версий сайта.

Тематика: дом/интерьер

Написать/заказать/разместить 28 статей (по +- 2000-2500 знаков) на страницы каталога нашего сайта.

Купить/разместить около 20 статейных ссылок на наш сайт из нужных языковых сегментов интернета (с англоязычных сайтов на английскую версию нашего).

Проверить/настроить метатеги и общую готовность языковой версии к продвижению.

Обязателен опыт продвижения сайтов для иностранной аудитории и свободное владение языком на котором идет продвижение.

7 лет назад
NIK-aleks
Алексей 
52 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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