Seo продвижение сайта на английском или немецком языке

Требуется провести seo-мероприятия по продвижению английской/немецкой версий сайта.

Тематика: дом/интерьер

Написать/заказать/разместить 28 статей (по +- 2000-2500 знаков) на страницы каталога нашего сайта.

Купить/разместить около 20 статейных ссылок на наш сайт из нужных языковых сегментов интернета (с англоязычных сайтов на английскую версию нашего).

Проверить/настроить метатеги и общую готовность языковой версии к продвижению.

Обязателен опыт продвижения сайтов для иностранной аудитории и свободное владение языком на котором идет продвижение.