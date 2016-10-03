Нужно составить семантическое ядро для интернет-магазина мебели. Произвести распределение запросов для фильтров, для каждого раздела каталога. Суть примерно такая: Берём раздел "Комоды" в соответствии с семантическим ядром составляем фильтр. Например: ------- Белые комоды | Большие | В гостиную | В детскую ...
Seo продвижение сайта на английском или немецком языке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется провести seo-мероприятия по продвижению английской/немецкой версий сайта.
Тематика: дом/интерьер
Написать/заказать/разместить 28 статей (по +- 2000-2500 знаков) на страницы каталога нашего сайта.
Купить/разместить около 20 статейных ссылок на наш сайт из нужных языковых сегментов интернета (с англоязычных сайтов на английскую версию нашего).
Проверить/настроить метатеги и общую готовность языковой версии к продвижению.
Обязателен опыт продвижения сайтов для иностранной аудитории и свободное владение языком на котором идет продвижение.
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