СЕО продвижение сайта. Продолжение.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка187 просмотров

Продолжаем сотрудничество по предложенному Вами плану.

Предлагаю начать с анализа сайта — 2 500 RUB

По результатам аудита сформируем план внутренней оптимизации, предположительно 2 000— 4 000 RUB, анализ ссылочной массы — 1000  RUB. 

Дальше переходим к этапу 3 по предыдущему плану, из данного этапа вычеркиваем статьи а оставшиеся средства выделить на покупку более дорогих ссылок.

9 лет назад
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
9 лет назад
$400
30 дней
Работаем уже не первый месяц. Сотрудничеством с Андреем полностью доволен.
Все отлично, Артур - грамотный и приятный в общении заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
9 лет назад