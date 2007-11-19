SEO продвижение сайта туристической тематики

Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок307 просмотров
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Требуется SEO продвижение сайта туристической тематики.

Необходимы консультации и помощь seo специалиста

по вопросам продвижения сайта www.crimea-hotels.com.ua

Фирмам из Москвы и тем, кто интересуется только размером бюджета, просьба не беспокоить!

P.S. Хорошему специалисту за профессиональную работу не жалко и переплатить.

Сергей из Украины.

[email protected]

ICQ: 363581899

Тел: (8103)80504340953

16 лет назад
sergionog
Ряженцев 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$122
5 дней
Отличный профессиональный специалист, который всегда на связи. Это как личный врач, который поможет всегда профессиональным советом. Андрей проводил аудит по сайту туристической тематике. Его работа реально помогла исправить ошибки и разработать стратегию по продвижению сайта. Результаты не заставили себя ждать. Продолжаю и далее с ним сотрудничать.
Все прошло без проблем. Рекомендую.
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