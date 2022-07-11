Необходимо осуществить SEO продвижение сайта, посвященного металлическим подвесным потолкам, в Яндекс и Гугл. Применение белых методов для работы с низкочастотными запросами. Ожидается информация о стоимости и опыте работы.
SEO просування інтернет магазину інтимних товарів
Шукаємо підрядника для просування нашого магазину. Шукаємо людину для довгострокової співпраці, яка вникне в тематику і зможе забезпечити повноцінне регулярне просування. Сайт нещодавно перероблений, до цього SEO не було, лише контекстна реклама.
Посилання: https://e-sex-shop.com.ua/
Бюджет на лінковий профіль виділяється окремо.
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Для спеціалістів з ру/рб не турбувати
Прохання не надсилати шаблонних пропозицій, ми їх розглядати не будемо.
Заявки фрилансеров
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