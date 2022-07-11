SEO просування інтернет магазину інтимних товарів

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Закрыт17 заявок501 просмотр

Шукаємо підрядника для просування нашого магазину. Шукаємо людину для довгострокової співпраці, яка вникне в тематику і зможе забезпечити повноцінне регулярне просування. Сайт нещодавно перероблений, до цього SEO не було, лише контекстна реклама.

Посилання: https://e-sex-shop.com.ua/

Бюджет на лінковий профіль виділяється окремо.

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Для спеціалістів з ру/рб не турбувати

Прохання не надсилати шаблонних пропозицій, ми їх розглядати не будемо.

3 года назад
AnastasiyaGr
Анастасия 
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16 дней назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
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Андрей
 
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Поисковые системы (SEO)
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