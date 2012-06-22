SEO. Раскрутить сайт с целью продажи ссылок.

Доброго времени суток, господа)

Суть задания такова:

Есть сайт на 170 страниц с PR 1 и ТИЦ 10 (на Joomla).

PR есть только на главной и еще одной старанице.

Сайта нет в каталогах яндекса и DMOZ.

Максимальный дохов от продажи ссылок на даный момет может составить 900р/месяц.

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Суть задания принять ряд необходимых мер с целью увечили показателей сайта которые влияют на стоимость ссылок на SAPE и GOGETLINKS !!! Самое важное сделать это рационально, мне не нужна выдача, запросы и тд. я не собираюсь вбухивать тисячи на покупку ссылок и тд. нужно просто повысить доход с SAPE !

/*--- Отдельно нужно выяснить/объяснить мне,- почему PR есть только на главной странице ---*/

На сайте есть Блог, возможно есть смысл в покупке уникальных текстов для увеличения кол-ва страниц.

САЙТ старый, ему 4.2 года !

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Прикладываю скрины с сейпа: