SEO Specialist

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CleverFiles, американська компанія з українським корінням, шукає SEO-фахівця (рівнем не нижче Middle+) для просування одного з наших проєктів. Потрібен практичний досвід роботи з продуктовими сайтами та контентом, що приносить конверсії. Обов'язки включають аналіз ринку, складання стратегії, оновлення контенту, створення лінк-білдінг-стратегії та технічний аудит сайту. Вимоги: досвід у SEO від 2 років, англійська не нижче Upper-Intermediate, вміння працювати з Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs/Semrush. Пропонуємо віддалений формат роботи, гнучкий графік, конкурентну зарплату (обговорюємо індивідуально).

AhrefsGoogle AnalyticsGoogle Search ConsoleSEOАнализ рынкаОптимизация контентаОптимизация сайтов
12 дней назад
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Заявки фрилансеров

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