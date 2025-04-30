CleverFiles, американська компанія з українським корінням, шукає SEO-фахівця (рівнем не нижче Middle+) для просування одного з наших проєктів. Потрібен практичний досвід роботи з продуктовими сайтами та контентом, що приносить конверсії. Обов'язки включають аналіз ринку, складання стратегії, оновлення контенту, створення лінк-білдінг-стратегії та технічний аудит сайту. Вимоги: досвід у SEO від 2 років, англійська не нижче Upper-Intermediate, вміння працювати з Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs/Semrush. Пропонуємо віддалений формат роботи, гнучкий графік, конкурентну зарплату (обговорюємо індивідуально).