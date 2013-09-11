SEO-специалист.

Нужны анкоры, можно составленные с помощью Seogenerator только с условием не больше 20 анкоров на одной формуле (в программе Seogenerator есть настройки позволяющие задать уникальность, кто работал знает или я покажу). Составление анкоров само по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сео специалист с опытом работы.
Продвигать требуется 2 сайта
1. накрутка голосований, пиар в соц.сетях
2. накрутка просмотров ютуб
Желателен опыт продвижения таких проектов. От вас потребуется достижение определенных целей в поисковиках, составление списка продающих запросов и их продвижение, оптимизация страниц для продвижения.
Предполгаемый бюджет на работу до 5000р/мес (возможно потом будет больше)
Пишите то, что можете предложить и то в чем уверены.
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