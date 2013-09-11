SEO-специалист.

Требуется сео специалист с опытом работы.

Продвигать требуется 2 сайта

1. накрутка голосований, пиар в соц.сетях

2. накрутка просмотров ютуб

Желателен опыт продвижения таких проектов. От вас потребуется достижение определенных целей в поисковиках, составление списка продающих запросов и их продвижение, оптимизация страниц для продвижения.

Предполгаемый бюджет на работу до 5000р/мес (возможно потом будет больше)

Пишите то, что можете предложить и то в чем уверены.