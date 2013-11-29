SEO-специалист.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок184 просмотра

Требуется сотрудник на постоянную удаленную работу по подбору ключей и составлению СЯ.

Работа попроектная: получили заказ - сдали.

Объемы большие.

Оплата: WM, ЯД, возможен банк.

От вас требуется: качество, подбор исключительно низкоконкурентных запросов под заданные тематики.

11 лет назад
seoprofit
Иван 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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