SEO специалист

В веб-студию требуется сеошник для удалённой работы (если с одного города - то можно работать и по договорам).

Предлагаем работать по следующей схеме

1) даём ключевые слова для сайта

2) оцениваете поднятия сайта по этим словам в топ яндекса, гугла.

3) за каждый день нахождения сайта в результатах поиска в топе по этому слову оплачивается.

Возможны другие схемы - предлагайте.

Подробности по переписке.

p.s. Просьба людей с низким рейтингов здесь не писать.