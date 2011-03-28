Требуется: раскрутить сайт в Я под СЧ СК, СЧ ВК, ВЧ СК, ВЧ ВК в тематике туризм (Европа/Австрия/Италия) желательно - работа в офисе (Москва) Имеется: домен 5 лет 9 мес. бэки ~5000 в Я ~1700 стр компания, которая частично раскручивает эти ...
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Требуется SEO специалист, со знанием google.com и рынков северной америки. Работа удаленная. 10-20 часов в неделю. Потом возможно больше.
Основные обязанности - Покупка новых ссылок, мониторинг старых, offline оптимизация + все что потребуется для достижения цели.
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