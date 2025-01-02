Шукається досвідчений SEO спеціаліст (senior/team lead) для міжнародного бренду в iGaming. Необхідний досвід від 3 років, практичні результати в SEO просуванні Gambling/Betting ресурсів, ведення кількох проектів у різних гео. Формат роботи - віддалений, повна зайнятість з гнучким графіком. Конкурентна оплата з KPI та бенефітами.