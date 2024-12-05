Я шукаю сильного та зарядженого SEO спеціаліста (senior/team lead) для роботи в міжнародному бренді з фокусом на SEO просування Gambling/Betting ресурсів. Я маю можливість запустити новий напрямок з нуля та побудувати команду, створюючи процеси на власний розсуд. Мені потрібен досвідчений SEO-спеціаліст з досвідом роботи від 3 років, з підтвердженим досвідом у iGaming на створених проектах. Важливо мати практичний досвід досягнення ТОП-1-3 за високочастотними небрендовими ключовими словами, а також досвід ведення кількох проектів одночасно в різних гео. Я готовий до аналізу, експериментів та пошуку оптимальних рішень. Формат роботи - видалення з будь-якої країни, повна зайнятість з гнучким графіком. Оплата в $ + KPI + шикарні бенефіти.