SEO-специалист в агентство на удаленке

Крупное агентство Интернет-маркетинга ищет SEO-специалиста для ведения 10-15 проектов на удаленке. Ведение предполагает полную ответственность за рост органического трафика и конверсий с него. Многие из этих проектов уже имеют хорошие показатели и нуждаются лишь в поддержке. 2-3 проекта требуют серьезной работы и исправления старых косяков. Среди проектов есть несколько крупных и известных брендов.

Требования:

– Серьезный опыт именно в SEO (подтвержденные результаты, рекомендации).

– Актуальные (!) знания технологий поисковой оптимизации и продвижения.

Остальные подробности в переписке.