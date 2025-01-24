SEO спеціаліст в компанії Binotel

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок18 просмотров

Компанія Binotel шукає SEO-спеціаліста з досвідом роботи не менше 4 років для розробки ефективної стратегії просування веб-сайтів, проведення технічного аудиту та аналізу ринку. Досвід у використанні SEO-інструментів, таких як GSC та Ahrefs, є обов'язковим. Пропонуємо 18 днів відпустки та можливість віддаленої роботи.

Google Search ConsoleSEOАнализ рынкаПродвижение сайтов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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