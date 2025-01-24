Требуется провести SEO оптимизацию сайта для достижения первых позиций в поисковых системах. Необходимо создать план продвижения после аудита сайта, настроить Яндекс Директ по целевым запросам, увеличить конверсии, а также закупить естественные ссылки и нарастить уникальный контент. Ожидается формирование вечных SEO ссылок и достижение ТОП-10 по ключевым словам.
SEO спеціаліст в компанії Binotel
Компанія Binotel шукає SEO-спеціаліста з досвідом роботи не менше 4 років для розробки ефективної стратегії просування веб-сайтів, проведення технічного аудиту та аналізу ринку. Досвід у використанні SEO-інструментів, таких як GSC та Ahrefs, є обов'язковим. Пропонуємо 18 днів відпустки та можливість віддаленої роботи.
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