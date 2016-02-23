SEO внутренняя оптимизация сайта

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Закрыт15 заявок201 просмотр

Здравствуйте!  

Нужно поработать над сайтом start7.ru/ 

Сделать SEO оптимизацию по ключевым словам

Есть список ключевых слов. Порядка 200 слов. Большая часть низкочастотники, к которым относятся " услуга" + " метро". Слова в приложении

1) Переписать текста или заказать новые (статьи с вас). Добавить картинки, alt теги если необходимо.

2) Прописать мета теги title, keywords, description

3) Проработать карту сайту и robots.txt

4) Оптимизировать код сайта или ошибки которые мешают продвижению. 

Интересует единоразовая оплата за общую работу по внутренней оптимизации сайта. 

9 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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