Нужно раскрутить приложение, чтобы начались скачивания, люди оставляли комменты.
SEO внутренняя оптимизация сайта
Здравствуйте!
Нужно поработать над сайтом start7.ru/
Сделать SEO оптимизацию по ключевым словам
Есть список ключевых слов. Порядка 200 слов. Большая часть низкочастотники, к которым относятся " услуга" + " метро". Слова в приложении
1) Переписать текста или заказать новые (статьи с вас). Добавить картинки, alt теги если необходимо.
2) Прописать мета теги title, keywords, description
3) Проработать карту сайту и robots.txt
4) Оптимизировать код сайта или ошибки которые мешают продвижению.
Интересует единоразовая оплата за общую работу по внутренней оптимизации сайта.
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