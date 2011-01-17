SMO продвижение сайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок256 просмотров

Добрый день, коллеги.

Находимся в поиске дополнительного специалиста по SMO (ВК, ФБ, Твиттер, Одноклассники, другие менее распространённые сети). Приглашения, реклама любыми белыми методами (интересует целевая аудитория). SEO продвижение не интересует.

Оплата сдельная за результат (переходы либо регистрации). Соответственно будут результаты - будет оплата. Заключение договора (г. Москва) в случае требования Вами предоплаты.

Стоимость заявок скрыта от конкурентов.

Благодарю всех откликнувшихся.

Бюджет указал примерный, всё зависит от результатов. (Ориентировочно бьюджет ежемесячный)

14 лет назад
Vamax-Group
Вадим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров