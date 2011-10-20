СМО. Продвижение в соц. сетях

На постоянную основу нужен специалист СМО (работа-удаленно).

Нужно от вас четкая схема по работе - Вконтакте, Твиттере и Фейсбуке, ну и о "+1".

Сколько это времени и денег стоит? что можете пообещать? гарантировать количество этих людей?