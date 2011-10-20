СМО. Продвижение в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок197 просмотров

На постоянную основу нужен специалист СМО (работа-удаленно).

Нужно от вас четкая схема по работе - Вконтакте, Твиттере и Фейсбуке, ну и о "+1".

Сколько это времени и денег стоит? что можете пообещать? гарантировать количество этих людей?

14 лет назад
Ssanuch
45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров