SMO продвижение ВКонтакте (др. соц. сети)

Добрый день

Хотим заказать продвижение в социальных сетях

В мае мы открыли рыбный маркет в городе Николаев.

Какие виды социальной рекламы вы порекомендуете?

Интересует детальный просчет ваших услуг

ЦА : Женщины 25-45

Сайта на текущий момент нет.

ВНИМАНИЕ!!! Пишите детальный расчет всей кампании в социальной сети, каждая услуга имеет свою цену, показатели которые планируются быть достигнутыми за период кампании.

Предложение по типу " Здраствуйте, люблю SMO, готов работать, стоит 1000$" – будут сопровождаться моим отказом