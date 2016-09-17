Собрать ключи д/статей автозапчасти, по маркам/моделям(кей коллектор)

Нужен человек, кто владеет доступ к сми, блогам или хорошим сайтам, чтобы на них разместить статьи БЕЗ ссылок. Просто текстовая статья, может быть даже скрытая, но главное чтобы проиндексировалась и вошла в топ. Запрос - ФИО. Нужен ...