Нужно раскрутить приложение, чтобы начались скачивания, люди оставляли комменты.
Собрать семантическое ядро для нескольких сайтов
Добрый день, нужно собрать грамотное семантическое ядро для нескольких сайтов. Пишите стоимость услуг
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать внутреннюю оптимизацию страниц сайта http://svoboda.ru.com/ Интересует лишь прописание title, h1, h2, description на страницах сайта. В отчёте указать на ошибки, которые были допущены при прописании данных тегов.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Добрый день! ЗАДАЧА: написать title и description для 30 страниц рубрик 2gis.ru ( joxi.ru/gmveLkoun1vZra ) ВВОДНЫЕ: будут такие же как у тестового задания, но с другим дедлайном и списком слов ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно поработать над сайтом start7.ru/ Сделать SEO оптимизацию по ключевым словам Есть список ключевых слов. Порядка 200 слов. Большая часть низкочастотники, к которым относятся " услуга" + ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт9 лет назад
Доработать SEO title, description, keywords, h1 в Mega Filter PRO.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $500
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу исполнителей для наращивания ссылочной массы. Интересуют ссылки всех видов: - форумы - блоги - статьи - каталоги - директории - соц. сети ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Поднятие статей в поисковиках. Городская тематика (афиша, места, культура) по сч и нч Движок - wordpressПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
Исходные данные задачи: Производитель женской молодежной и дизайнерской обуви производит: Молодежную качественную женскую обувь не дорогую обувь из кожи, замша и др. Дизайнерскую спортивную обувь Задача: поиск новых ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется специалист, который даст платные консультацию по внутреннему продвижению сайтов в США, Великобритании и других стран Европы. Самая важная поисковая система Google, но и другие популярные за рубежем поисковики. Потребуется собрать ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо систематизировать целевую аудиторию, выявить потребности, проблемы, боли для каждой аудитории. Составить максимально полный список. Тематика - сайты, интернет-магазины, базы данных и т.д... Только для исполнителей, кто "в теме". Следующим этапом будет написание статей для ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад