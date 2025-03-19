Требуется провести качественный и полный SEO-анализ сайта спортивной тематики, который функционирует на украинском и русском языках. Необходимо оценить индексацию в Google, выявить сильные и слабые стороны проиндексированного контента, а также определить, что нужно доработать для улучшения сайта. Возможен дальнейший анализ других сайтов.