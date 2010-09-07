Составить семантическое ядро

Нужно поднять нескольким сайтам тиц (ну скажем 10) и удерживать его на одном уровне. Рассмотрю варианты с помесячной оплатой. Тут живу давно. Многие брались, далеко не все справлялись... Методы - ну хотя бы серые, если не белые, но ...