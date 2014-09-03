Составить семантическое ядро сайта.

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Завершен3 заявки198 просмотров

Добрый день, друзья.

Необходимо составить семантическое ядро сайта http://www.arsenalarm.com/.

Спасибо.

Предпочтение низкой цене.

Понимаю, что понятие низкая цена и качество редко совмещаются, но тем не менее надеюсь на везение. Просто необходима помощь.

Спасибо еще раз.

11 лет назад
ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

hockenhaim
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
5 дней
Александр, не просто профессионально подходит к делу, он вживается в работу принимая ее как свою в итоге превращаясь в друга и великолепного исполнителя. Спасибо, сотрудничество продолжается даже после окончания первого задания. Рекомендую.
Дмитрий проявил себя как ответственный работодатель, с которым приятно работать. Четкие ТЗ, одни приятные впечатления. Будем продолжать сотрудничество!

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hockenhaim
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад