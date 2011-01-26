http://womcafe.ru/ нужно продвинуть, раскрутить, наполнить; юзабилити улучшить, защиту; статьи уникальные написать и т.п. в общем не просто посетителей нагнать, а чтобы им было интересно на форуме., что бы он был живой. ...
Составление мета тегов и заголовков на сайтах
Ищу исполнителя который сможет вручную составить адекватные SEO заголовки на ряде сайтов различной тематики по списку ключевых слов
Работа должна быть в виде
Title до 250 символов
Description до 400
H1 до 70
H2/H3 по смыслу
Все заголовки должны быть составлены по смыслу страницы а так же в соответствии со списком ключевых слов сайта.
Оплата 50 за 1000 знаков.
Приват не читаю
Отвечаю на аську 219539874
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