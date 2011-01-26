Составление мета тегов и заголовков на сайтах

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка147 просмотров

Ищу исполнителя который сможет вручную составить адекватные SEO заголовки на ряде сайтов различной тематики по списку ключевых слов

Работа должна быть в виде

Title до 250 символов

Description до 400

H1 до 70

H2/H3 по смыслу

Все заголовки должны быть составлены по смыслу страницы а так же в соответствии со списком ключевых слов сайта.

Оплата 50 за 1000 знаков.

Приват не читаю

Отвечаю на аську 219539874

14 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров