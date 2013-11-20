Составление семантического ядра (семантик)

Нужно составить СЯ для информационного сайта

1) я даю слова

2) их надо парсить в KeyCollector на все что можно (чтобы собрать максимальный охват)

3) я даю выборку по слову из базы пастухова - ее тоже туда закинуть и обрабатывать

4) очистить от мусора - частостность "!" менее 20

5) стоп слова, дубли и т.д.

6) сбор данных Словоформы [SG];Частотность [WS];"!" [WS];CPC [YD];Моры Я;Титлы Я

7) очистка от мусора не тематического

8) закинуть все в эксель

9) разгрупперовать для составление статей по темам

На выходе эксель файл с группами - каждая группа это одна тематическая статья на сайте

столбцы в экселе - Фраза;Словоформы [SG];Частотность [WS];"!" [WS];CPC [YD];Моры Я;Титлы Я

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