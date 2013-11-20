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Составление семантического ядра (семантик)
Нужно составить СЯ для информационного сайта
1) я даю слова
2) их надо парсить в KeyCollector на все что можно (чтобы собрать максимальный охват)
3) я даю выборку по слову из базы пастухова - ее тоже туда закинуть и обрабатывать
4) очистить от мусора - частостность "!" менее 20
5) стоп слова, дубли и т.д.
6) сбор данных Словоформы [SG];Частотность [WS];"!" [WS];CPC [YD];Моры Я;Титлы Я
7) очистка от мусора не тематического
8) закинуть все в эксель
9) разгрупперовать для составление статей по темам
На выходе эксель файл с группами - каждая группа это одна тематическая статья на сайте
столбцы в экселе - Фраза;Словоформы [SG];Частотность [WS];"!" [WS];CPC [YD];Моры Я;Титлы Я
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