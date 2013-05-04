Полностью переделываем сайт http://aluminiypro.ru - будет новый дизайн, новые страницы, новые тексты. Сначала решили определиться с СЕО и найти ОПЫТНОГО сеошника. Посредники проходите мимо, это не для вас. ...
Создание отчетов под Google Analitycs
Необходимо создать систему веб-аналитики с использованием Google Analitycs на основании соответствующего тех задания:
- Создать составную цель
- Произвести сегментирование
- Настроить шесть отчетов
Тех задание прилагаю. Необходимый дополнительный материал предоставлю исполнителю. Готов обсудить и доработать тех задание при необходимости.
Пожалуйста, сообщите стоимость работы и сроки.
Спасибо!
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