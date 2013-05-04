Создание отчетов под Google Analitycs

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки146 просмотров

Необходимо создать систему веб-аналитики с использованием Google Analitycs на основании соответствующего тех задания:

- Создать составную цель

- Произвести сегментирование

- Настроить шесть отчетов

Тех задание прилагаю. Необходимый дополнительный материал предоставлю исполнителю. Готов обсудить и доработать тех задание при необходимости.

Пожалуйста, сообщите стоимость работы и сроки.

Спасибо!

12 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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