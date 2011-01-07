Создание проекта для allsubmiter

Нужно составить проект allsubmiter под доску объявлений, в формате allsub и в таком виде несколько вариантов ({Новая|Эффективная|Бесплатная|Уникальная|Топовая} росийская {доска|газета} объявлений),

в соответствии с требованиями:

~ Названия.txt в диапазоне 20-80 символов, желательно не менее 30 разных вариантов

~ Краткие_описания.txt в диапазоне 120-200 символов, желательно не менее 500 разных вариантов

~ Расширенные_описания.txt в диапазоне 200-300 символов, желательно не менее 500 разных вариантов

С меня ключи и линк.

Предлагайте свои цены и время выполнения.