Создание проекта для allsubmiter

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Завершен2 заявки119 просмотров

Нужно составить проект allsubmiter под доску объявлений, в формате allsub и в таком виде несколько вариантов ({Новая|Эффективная|Бесплатная|Уникальная|Топовая} росийская {доска|газета} объявлений),

в соответствии с требованиями:

~ Названия.txt в диапазоне 20-80 символов, желательно не менее 30 разных вариантов

~ Краткие_описания.txt в диапазоне 120-200 символов, желательно не менее 500 разных вариантов

~ Расширенные_описания.txt в диапазоне 200-300 символов, желательно не менее 500 разных вариантов

С меня ключи и линк.

Предлагайте свои цены и время выполнения.

14 лет назад
Alexus3
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

baxtepod
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Задание выполнено четко и в срок, человек четко разбирается в предоставляемых услугах

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baxtepod
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад