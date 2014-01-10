Создание ТЗ для СЕО, аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок222 просмотра

Имеется сайт тематика - аренда автобусов, ремонт. Возраст 4 -года. По основному направлению нахотится в топе.

Открывается второе направление - поломнические поездки. Нужно создать ТЗ для СЕО этого направления, ну за одно провести аудит сайта, сделать перелинковку и тп. Повысить посещамость.

Регион продвижения — СПб

При плодотворном сотруднчестве, нужны будут конльсунтации по продвижению других проектов.

11 лет назад
m1ha555
Михаил 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$40
3 дня
Очень качественно. Приятно было работать.
Михаил отличный работодатель. Приятное общение и своевременная оплата гарантирована. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад