Создание ТЗ для СЕО, аудит сайта

Имеется сайт тематика - аренда автобусов, ремонт. Возраст 4 -года. По основному направлению нахотится в топе.

Открывается второе направление - поломнические поездки. Нужно создать ТЗ для СЕО этого направления, ну за одно провести аудит сайта, сделать перелинковку и тп. Повысить посещамость.

Регион продвижения — СПб

При плодотворном сотруднчестве, нужны будут конльсунтации по продвижению других проектов.