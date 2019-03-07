Создать аккаунт с объявлением на доске объявлений

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки192 просмотра
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нужно создать аккаунт с объявлением на доске объявлений. Тексты, фото, номер - с меня. Тема - it

5 лет назад
website_kazan
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
geolancer123
Георгий 
21 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
58 отзывов(-6)
5 лет назад
$1
1 день
отлично справился с заданием! В срок и очень качественно. Был внимателен к моим примечаниям и вежливо и терпеливо научил пользоваться этой платформой) здесь я была впервые) Буду обращаться еще!
Елена - отличный заказчик! Задачу поставила хорошо, проверила быстро, оплатила в срок. Приятна в общении. Рекомендую!
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