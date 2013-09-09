Создать семантическое ядро

Регистрация сайта в каталогах и написание ключевых Нужен человек который реально знает и работает с этим , первоночально интересно только написание ключевых слов для поисковиков потом все остальное оплата ЯД по факту ...
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Добрый день. Необходимо подобрать запросы для продвижения нескольких сайтов с последующим продвижением.
Работать будем по этапам. Пока интересуют цены на подготовку запросов.
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