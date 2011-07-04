Условия работы: частичная занятость, график: свободный, на долгосрочное/постоянное сотрудничество; Требования: • отличное знание английского языка • ответственность‚ усидчивость‚ исполнительность • умение грамотно излагать свои мысли, ответственность • желание учиться новому Обязанности: • составление и публикация текстовых ссылок на английском • анализ и отчетность Размещение качественных текстовых ссылкок на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по подъему ТИЦ!
заявки молодых спецов не принимаю.
в личку не писать. оставлять портфолио и предложения в заявке.
P.S. нужен действительно грамотный и надёжный специалист.
Оплата по факту подъёма ТИЦ.
Проектов будет много. Но в начале только 3-5 отдам.
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