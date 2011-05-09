Специалист по раскрутке сайтов хостинга

ОБЯЗАННОСТИ: Продвижение сайтов компании, работа с внутренними и внешними факторами. ТРЕБОВАНИЯ: 1. Умение корректно работать с системами управления контентом и визуальным редактором. Вся работа с текстами в 90% случаев происходит после их размещения на сайт; для того, чтобы ...