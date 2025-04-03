Технический SEO-аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Открыт6 заявок35 просмотров

Провести полный технический SEO-аудит сайта для выявления проблем, влияющих на индексацию, ранжирование и удобство использования. Предоставить рекомендации по исправлению ошибок.

Анализ должен включать:

- Проверку индексации и сканирования сайта.

- Анализ ошибок HTTP, редиректов и структуры URL.

- Проверку скорости загрузки страниц и Core Web Vitals.

- Анализ мобильной адаптации.

- Оценку структуры внутренних ссылок.

- Анализ дублирующегося контента и метаданных.

- Проверку правильности настройки robots.txt и sitemap.xml.

- Анализ HTTPS и безопасности.

Отчетность:

- Отчет в формате PDF/Google Docs:

- Перечень найденных ошибок.

- Подробное описание каждой проблемы.

- Оценку критичности (высокая, средняя, низкая).

- Рекомендации по исправлению.

- Отчет в формате Google Sheets с таблицей страниц с ошибками и краткий вывод по исправлению.

Сроки выполнения:

- Проведение аудита: до 2-х рабочих недель.

- Подготовка отчета и рекомендаций: 3 дня после завершения аудита

Итого: от 2-х до 3-х рабочих недель.

SEOОптимизация сайтов
месяц назад
Велес
месяц в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
33 года
6 дней в сервисе
Был
16 часов назад
6 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 часов назад
19 дней назад
Владимир
 
37 лет
месяц в сервисе
Был
18 часов назад
месяц назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
25 отзывов
месяц назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
106 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
месяц назад