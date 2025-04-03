Требуется закупка 100 крауд-ссылок в месяц на тематических сайтах по криптовалюте и финансам. Ссылки должны быть размещены в комментариях, форумах и блогах. Необходимы уникальные тексты, которые естественно интегрируются в обсуждения. Сайты должны быть с возрастом домена от 1 года и AS от 20. Предоставление отчетов каждую неделю в формате Google таблицы.
Технический SEO-аудит сайта
Провести полный технический SEO-аудит сайта для выявления проблем, влияющих на индексацию, ранжирование и удобство использования. Предоставить рекомендации по исправлению ошибок.
Анализ должен включать:
- Проверку индексации и сканирования сайта.
- Анализ ошибок HTTP, редиректов и структуры URL.
- Проверку скорости загрузки страниц и Core Web Vitals.
- Анализ мобильной адаптации.
- Оценку структуры внутренних ссылок.
- Анализ дублирующегося контента и метаданных.
- Проверку правильности настройки robots.txt и sitemap.xml.
- Анализ HTTPS и безопасности.
Отчетность:
- Отчет в формате PDF/Google Docs:
- Перечень найденных ошибок.
- Подробное описание каждой проблемы.
- Оценку критичности (высокая, средняя, низкая).
- Рекомендации по исправлению.
- Отчет в формате Google Sheets с таблицей страниц с ошибками и краткий вывод по исправлению.
Сроки выполнения:
- Проведение аудита: до 2-х рабочих недель.
- Подготовка отчета и рекомендаций: 3 дня после завершения аудита
Итого: от 2-х до 3-х рабочих недель.
Заявки фрилансеров
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