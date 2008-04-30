Тестирование, анализ и продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок220 просмотров

Сайт www.jobbrok.ru находится в завершающей стадии разработки.

Тематика Аукцион -на проведение работ и Аукцион-Материалов

Quell code закрыт разработчиком. Работаем по лицензии.

- Стоимость возможного дубляжа сайта

- Предложить возможные действия для оптимизации.

-Необходимо определить слабые места. Провести маркетинг сайта.

Конечная задача вывести сайт на первые позиции руского интенета. Рамблер, Яндекс

17 лет назад
ministr95
56 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров