Здравствуйте! Мы ищем одного или нескольких товарищей для регистрации сайтов по белым каталогам с гарантией подъема ТИЦ. Также, если есть другие эффективные способы, которые мы обошли вниманием по незнанию, мы готовы ...
Тестирование, анализ и продвижение сайта
Сайт www.jobbrok.ru находится в завершающей стадии разработки.
Тематика Аукцион -на проведение работ и Аукцион-Материалов
Quell code закрыт разработчиком. Работаем по лицензии.
- Стоимость возможного дубляжа сайта
- Предложить возможные действия для оптимизации.
-Необходимо определить слабые места. Провести маркетинг сайта.
Конечная задача вывести сайт на первые позиции руского интенета. Рамблер, Яндекс
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