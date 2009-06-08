ТОП 3 Яндекса. Московский регион. Квартиры.

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Закрыт9 заявок468 просмотров

Требуется продвинуть в ТОП 3 яндекса по московскому региону, без птицы "Москва" следующие запросы:

1. купить квартиру

2. продать квартиру

Ваш ответ:

Сроки вывода ТОП 10/ 5/ 3/ 1

Стоимость вывода ТОП 10/ 5/ 3/ 1

Прогнозы посещаемости ресурса в сутки при ТОП 10/ 5/ 3/ 1

Бюджеты продвижения по 1 и 2 запросу в ТОП 10/ 5/ 3/ 1

Сайт дам в личке.

Домену более 4 лет, контент по теме, без банов.

Ответы жду в тендере.

Прошу не писать в личку, аську и скайп, не звонить.

Я сам свяжусь.

Не информативные предложения не рассматриваю.

16 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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