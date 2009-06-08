Ищем людей с опытом в продвижении сайтов по европе, и по англоязычному Google. Но в первую очередь интересуют страны: США, Англия, Германия, Франция, Испания. Рассмотрим разные схемы продвижения: регистрация в местных каталогах и каталогах статей, ...
ТОП 3 Яндекса. Московский регион. Квартиры.
Требуется продвинуть в ТОП 3 яндекса по московскому региону, без птицы "Москва" следующие запросы:
1. купить квартиру
2. продать квартиру
Ваш ответ:
Сроки вывода ТОП 10/ 5/ 3/ 1
Стоимость вывода ТОП 10/ 5/ 3/ 1
Прогнозы посещаемости ресурса в сутки при ТОП 10/ 5/ 3/ 1
Бюджеты продвижения по 1 и 2 запросу в ТОП 10/ 5/ 3/ 1
Сайт дам в личке.
Домену более 4 лет, контент по теме, без банов.
Ответы жду в тендере.
Прошу не писать в личку, аську и скайп, не звонить.
Я сам свяжусь.
Не информативные предложения не рассматриваю.
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