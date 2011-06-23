Top 5 yandex

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок222 просмотра
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Вывести сайт в топ 5 яндекса по запросу "лечение рака". Сайт с pr1, тиц10, сделан на жумле, уже выведен в топ по другим запросам.

12 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад