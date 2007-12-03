Траффик с Digg

Нужно

а) Предложить/придумать идею статьи на Digg и другие подобрные ресурсы

б) Я/Вы ее напишите - ее нужно запостить в Digg.

в) Получить трафик с Digg.

Трафик нужен сюда: www.alltshirts4you.com

Ваши предложения- welcome

Если есть что показать по данному вопросу - тоже можете сюда постить.