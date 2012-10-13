Требуется актуальное семантическое ядро

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки141 просмотр

Требуется актуальное семантическое ядро сайту с тематикой "доски объявлений" для создания целевой аудитории

80-100 кеев с максимальной эффективностью

13 лет назад
razmestimby
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Вполне хорошая работа. Был проведен анализ ключей. Правда в начале не очень хороший, но по просьбе подправил. К списку ключей приложил данные из SEObudget. Своих денег работа стоит. Спасибо
Хороший заказчик, рекомендую! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад