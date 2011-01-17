Требуется аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок265 просмотров

Необходимо провести анализ содержимого сайта на предмет продвижения и дать содержательный совет, что мешает продвижению, что нужно исправить и т.п.

Прежде всего интересует стоимость работы.

14 лет назад
lt
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров