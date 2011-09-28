Требуется грамотная настройка кампании в Я.Директе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки123 просмотра

Кампанию делаем для сайта http://bestlifeteam.ru/

Необходимо подобрать тематические, максимально релевантные ключевые слова

Составить не менее 30 объявлений

Подобрать оптимальную стоимость кликов (из расчета, что недельный бюджет составляет 50$)

Создавать в новом аккаунте.

14 лет назад
Text-man
Тарас 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров