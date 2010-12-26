Требуется консультация SEO

Есть сайт узкой тематики (блог). Работает чуть меньше года. Просмотров за день в среднем бывает по разному, сейчас под новый год скатилось под 300. Раньше бывало больше 1000. Посетители в основном приходят за счет рекламы на одном крупном форуме.

ТИц 0, гугл PR 0

Требуется консультация \ советы по оптимизации. Просьба сделать отчет о проблемах моего сайта в ВОРД формате.

Слушаю ваши цены за консультацию. До выяснения всей картины и других расчетов, других услуг по оптимизации не покупаю.