Требуется консультация SEO

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок174 просмотра

Есть сайт узкой тематики (блог). Работает чуть меньше года. Просмотров за день в среднем бывает по разному, сейчас под новый год скатилось под 300. Раньше бывало больше 1000. Посетители в основном приходят за счет рекламы на одном крупном форуме.

ТИц 0, гугл PR 0

Требуется консультация \ советы по оптимизации. Просьба сделать отчет о проблемах моего сайта в ВОРД формате.

Слушаю ваши цены за консультацию. До выяснения всей картины и других расчетов, других услуг по оптимизации не покупаю.

14 лет назад
ava911
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$30
1 день
Обратился к Ольге по поводу оптимизации своего блога. Получил набор четких рекомендаций по улучшению выдачи в Яндексе. Спасибо, возможно обращусь еще!
Добропорядочный заказчик, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад

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