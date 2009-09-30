Требуется обучение по продвижению сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки290 просмотров

Есть сайт greem.ru, "Бытовая техника".

SEO-оптимизирован. ТИЦ 10. PR 2.

Необходимо вывести его в топ по по ключевым словам:

Водонагреватели, обогреватели, камины, бойлеры, конвекторы, тепловые завесы,

электрокамины, кондиционеры, увлажнители воздуха, электронасосы.

У нас есть человек(продвинутый пользователь), которого нужно обучить тонкостям продвижения.

с биржами ссылок знакомы. сайт продвигается, но медленно.

нужен более быстрый результат.

От Вас хотелось бы услышать:

1) за какое время можно сайт вывести в топ?

2) какой бюджет на продвижение сайта?

3) сумма Вашего вознаграждения за консультации?

4) ваши реальные продвинутые ресурсы.

5) каких можно ожидать результатов через месяц?

6) через два месяца?

нужны только целевые пользователи. для максимальной конверсии.

ответы "быстро", "дешево" не удовлетворяют.

пишите суммы и сроки ЦИФРАМИ.

16 лет назад
sden
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$500
13 дней
Добротно выполнил работу. нормально сработались. умный, знающий, трудолюбивый и просто хороший человек!
Работали по обучению раскрутке на примере одного из сайтов. Отличное понимаение как сути раскрутки, так и средств и методов их проведения. Еси все заказчики будут такими, специализация "сео" отпадет ))

Заявки фрилансеров

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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