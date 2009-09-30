Требуется обучение по продвижению сайта.

Есть сайт greem.ru, "Бытовая техника".

SEO-оптимизирован. ТИЦ 10. PR 2.

Необходимо вывести его в топ по по ключевым словам:

Водонагреватели, обогреватели, камины, бойлеры, конвекторы, тепловые завесы,

электрокамины, кондиционеры, увлажнители воздуха, электронасосы.

У нас есть человек(продвинутый пользователь), которого нужно обучить тонкостям продвижения.

с биржами ссылок знакомы. сайт продвигается, но медленно.

нужен более быстрый результат.

От Вас хотелось бы услышать:

1) за какое время можно сайт вывести в топ?

2) какой бюджет на продвижение сайта?

3) сумма Вашего вознаграждения за консультации?

4) ваши реальные продвинутые ресурсы.

5) каких можно ожидать результатов через месяц?

6) через два месяца?

нужны только целевые пользователи. для максимальной конверсии.

ответы "быстро", "дешево" не удовлетворяют.

пишите суммы и сроки ЦИФРАМИ.