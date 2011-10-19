В настоящее время при вводе названия компании выдается много ерунды. Нужно чтобы при поиске компании была информация именно о ней. Сайт www.profhelp.ru
Требуется помощь по сайту
Добрый день!
Я занимаюсь 3Д моделингом и визуализацией в 3Д мах. Делаю в основном экстерьеры - малые формы, коттеджи, жилые дома, нежилые здания, коттеджные поселки, микрорайоны и т.д.... интерьеры тоже делаю но меньше...
Частично портфолио есть на этом сайте - можно посмотреть:
http://weblancer.net/users/vitalz/portfolio/?category_id=15 - интерьеры
http://weblancer.net/users/vitalz/portfolio/?category_id=12 - экстерьеры
http://www.weblancer.net/users/vitalz/reviews/?type=positive - отзывы
У меня есть сайт-визитка с моим портфолио - очень простой...- покажу при дальнейшей переписке потенциальным кандидатам... Есть мысль сделать его сайтом-студией. Для этого хотелось бы его сделать более стильным и навороченным, чтобы смотрелось все более креативно + какие то эффекты добавить возможно - тут надо будет обсудить в общем чтобы было не стыдно его показать солидным заказчикам )) Дизайн возможно я помогу сделать - интересует в 1-ую очередь именно программирование и оптимизация, ну или если будет предложена идея или дизайн который мне понравится можно тогда без моего участия... - это 1-ый этап (редизайн сайта)
далее хотелось бы узнать насчет продвижения и раскрутки - насколько реально сделать чтобы он начал приносить мне хороших заказчиков по России? по уровню качества/расценкам я думаю заказчиков устроят мои работы - портфолио довольно разнообразное и обширное, главное привлечь на сайт потенциальных клиентов - чтобы они заходили и смотрели портфолио...... также интересует поддержка сайта.
Хотелось бы узнать приблизительную стоимость:
1 - я даю готовый дизайн и объясняю подробно что и как надо сделать - сколько будет стоить только все это осуществить?
2 - редизайн под ключ вашими силами - то есть вы придумывате дизайн, эффекты, идею и т.д.?
3 - продвижение - примерное количество посещений целевой аудитории (проектные организации, строительные фирмы, частные архитекторы, дизайнеры и т.д.) в день и стоимость за это?
4 - поддержка - сколько в месяц и что туда будет входить?
Выбранный исполнитель
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