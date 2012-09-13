Требуется продвижение сайта

Ищем сеошника на долгосрочное сотрудничество.

Обязателен опыт и портфолио.

Для выбора кандидатуры предлагается оценить бюджет по ключевому запросу мультиварка (по России), а также посмотреть сайт и сказать свое небольшое мнение со стороны SEO и в целом впечатления.

Сайт в личку.

Бюджет жду от вас.

Сроки по выводу также.

Варианты оплаты - сбербанк, ЯД, вебмани или безопасная сделка, на ваш выбор.

Первый месяц поэтапно предоплата, после 1 мес. в случае положительного сотрудничества - полная предоплата.

Также от вас требуются прозрачные отчеты - в идеале увидеть типовой отчет, но не обязательно.