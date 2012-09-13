В команду нужен специалист по SEO. Обязательное условие - страна Украина, желательно Харьков или Полтава Все подробности в личку.
Требуется продвижение сайта
Ищем сеошника на долгосрочное сотрудничество.
Обязателен опыт и портфолио.
Для выбора кандидатуры предлагается оценить бюджет по ключевому запросу мультиварка (по России), а также посмотреть сайт и сказать свое небольшое мнение со стороны SEO и в целом впечатления.
Сайт в личку.
Бюджет жду от вас.
Сроки по выводу также.
Варианты оплаты - сбербанк, ЯД, вебмани или безопасная сделка, на ваш выбор.
Первый месяц поэтапно предоплата, после 1 мес. в случае положительного сотрудничества - полная предоплата.
Также от вас требуются прозрачные отчеты - в идеале увидеть типовой отчет, но не обязательно.
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