Требуется продвижение сайта

Сайт упал в позициях в Гугл. Сайт зарегистрирован на https://www.google.com/webmasters/ Необходимо 1.проанализировать и выявить причину падения сайта... возможно из-за изменений на сайте на это повлияло (вышлю информацию об изменениях на сайте ...